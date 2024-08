Lost in Random, um eine Fortsetzung mit dem Titel The Eternal Die zu erhalten, die 2025 auf den Markt kommen soll

Während du wahrscheinlich Lost in Random erkennst, da der Action-Roguelite-Titel vor einigen Jahren als einer der Originals von EA galt, könnte dich diese nächste Nachricht überraschen. Denn es wurde eine Fortsetzung dieses einzigartigen Spiels angekündigt, bei der Thunderful als Entwickler und Publisher gewonnen wurde.

Es wird als Lost in Random: The Eternal Die bekannt sein und als nächstes Kapitel der Serie dienen. Uns wird gesagt, dass uns ein Abenteuer erwartet, in dem "Aleksandra, früher bekannt als die Königin, und ihr Gefährte Fortune im Ewigen Würfel gefangen genommen wurden, wo ein böser Geschichtenerzähler sein letztes Kapitel plant."

Vor diesem Hintergrund entführt dieser Nachfolger die Spieler in eine Welt, in der sie sich durch zufällig generierte Dungeons aus einer isometrischeren Perspektive kämpfen und kugelhöllenähnlichen Objekten ausweichen müssen, und das alles in riesigen Brettspielen, um einen ultimativen Schatz zu beanspruchen und einem Labyrinth zu entkommen, in dem, wie im Originaltitel, Random Rules der Fall war.

Da Lost in Random: The Eternal Die gerade angekündigt wurde, wissen wir nur, dass das Spiel irgendwann im nächsten Jahr für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch erscheinen wird. Es gibt noch kein festes Datum, aber wir haben vorerst ein paar Bilder, die wir präsentieren können.