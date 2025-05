Lost in Random: The Eternal Die startet am 17. Juni

HQ

Lost in Random: The Eternal Die hat endlich sein Veröffentlichungsdatum. Im Nachfolger des Action-Adventures aus dem Jahr 2021 schlüpfen wir in die Rolle der Antagonistin des Vorgängers, Königin Aleksandra, und versuchen, den schwarzen Würfel zu besiegen.

Das Spiel nimmt eine Roguelite-Variante der Welt von Lost in Random an, und wie in einem neuen Trailer enthüllt, können wir uns diese Mischung am 17. Juni selbst ansehen. Oder, wenn Sie es ein paar Tage früher bekommen möchten, können Sie die Fortune Edition kaufen und ab dem 13. Juni spielen.

Lost in Random: The Eternal Die ist jetzt über eine Demo auf Steam und Xbox spielbar. Wir haben auch einige Zeit mit dem Spiel verbracht, und ihr könnt unsere Vorschau darauf hier lesen.

Lost in Random: The Eternal Die erscheint am 17. Juni für Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC und PS5.