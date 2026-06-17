Lorenzo Musetti zieht sich nach einer Verletzung bei den Italian Open von Wimbledon zurück

HQ

Lorenzo Musetti, der zweitbeste italienische Tennisspieler nach Jannik Sinner, hat angekündigt, dass er sich von Wimbledon zurückzieht – ein schwerer Rückschlag für ihn in einer Saison, in der er letzten Monat ebenfalls Roland Garros verpasste, infolge einer Verletzung, die er sich während der Italian Open Anfang Mai zugezogen hatte.

"Die Rehabilitation läuft sehr gut und die medizinischen Ergebnisse sind ermutigend. Leider konnte ich noch kein vollständiges Athletiktrainingsprogramm beginnen und wir nach sorgfältiger Prüfung zu dem schwierigen Schluss gekommen sind, dass ich dieses Jahr nicht an Wimbledon teilnehmen kann", sagte der 24-jährige Musetti in den sozialen Medien, der auf Platz 15 der Welt steht, aber Anfang dieses Jahres nach dem Erreichen des Viertelfinales der Australian Open mit seinem Karrierebestwert auf Platz fünf rangierte. "Es ist keine leichte Entscheidung, aber sie ist die richtige. Meine Priorität ist es, mit 100 % zum Gericht zurückzukehren."

Die schlechten Nachrichten für ihn sind gute Nachrichten für einen seiner Landsleute, Matteo Berrettini, der im Hauptfeld des Turniers einsteigt. Berrettini stammt aus dem Erreichen des Viertelfinals bei Roland Garros, was ihm half, sich in der Rangliste zu verbessern: Er war außerhalb der Top 100, als Wimbledons Teilnehmerliste etabliert wurde, belegt nun aber den 49. Platz der Welt.