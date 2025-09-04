Lorenzo Musetti lobt seinen Freund Jannik Sinner nach vernichtender Niederlage

HQ

Jannik Sinner zog mit einem 6:1, 6:4, 6:2-Sieg über seinen Landsmann Lorenzo Musetti locker ins Halbfinale der US Open ein, eine komfortable Niederlage, die es fast undenkbar macht, dass Sinner das vierte Grand-Slam-Finale des Jahres nicht erreichen wird (er trifft im Halbfinale auf Felix Auger-Aliassime, der auf Platz 27 steht und diese Phase eines Majors bisher nur zweimal erreicht hat).

Im Rückblick auf seine Leistung sagte Musetti, dass er den ersten Satz spielte und mit 1:6 verlor, "in Eile", ohne das richtige Gefühl mit dem Ball zu finden, weil er bisher noch nie Nacht-Sessions gespielt hat. "Aber natürlich hatte ich das Gefühl, dass Jannik auf einem anderen Level war, ich würde sagen, bei vielen, vielen Gelegenheiten. Der zweite Satz ist der Satz, in dem ich besser aufgeschlagen habe und in dem ich mehr Chancen hatte. Ich hatte einen Breakball, den ich nicht genutzt habe. Ich denke, bei einem Gegner wie ihm muss man die wenigen Chancen nutzen, die er einem bietet, und das ist mir nicht gelungen".

Trotz der Niederlage sagt Musetti, der mit Sinner abseits des Platzes befreundet ist, dass er froh ist, wieder gegen Sinner gespielt zu haben (das letzte Spiel gegen ihn war 2023), um zu verstehen, was er verbessern muss.

"Ich habe ehrlich gesagt noch nie gegen jemanden gespielt, der mich in der Rallye in diese Art von Rush versetzt hat, und ich hatte nicht viele Chancen in der Rallye, und er hat die Rallye immer angeführt. Das war natürlich ein irgendwie schlechtes Gefühl, als ich gegen ihn gespielt habe."