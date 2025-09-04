Zeitangaben für die Halbfinals der US Open mit Djokovic gegen Alcaraz und Sinner gegen Auger-Aliassime

HQ

Die US Open haben über die Zeiten informiert, zu denen die Halbfinals der US Open im Herreneinzel am kommenden Freitag, den 5. September, beginnen werden. Es wird Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic sein, mit einem zusätzlichen Ruhetag, und nach den Ergebnissen von gestern Abend Jannik Sinner gegen Felix Auger-Aliassime.

Das erste Halbfinale des Tages, und wohl das spannendste, findet passenderweise früher statt: Um 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST, wird Alcaraz auf "Revanche" aus sein, nachdem er seine letzten beiden Spiele gegen Djokovic (im Viertelfinale der Australian Open und im Olympiafinale von Paris) verloren hat. In der Zwischenzeit hofft Djokovic, "alle Pläne durcheinander zu bringen", indem er ein drittes Grand-Slam-Finale in Folge zwischen Alcaraz und Sinner verhindert.

Sinner musste sich jedoch Felix Auger-Aliassime geschlagen geben. Was angesichts der Stärke von Sinner in letzter Zeit unwahrscheinlich erscheint. Der Kanadier, die Nummer 27 der Weltrangliste, besiegte Alex de Miñaur in einem zermürbenden Match mit vier Sätzen und zwei Tiebreaks und erreichte damit sein zweites Grand-Slam-Halbfinale, während Sinner seinen Freund Lorenzo Musetti besiegte, ohne ins Schwitzen zu geraten.

US Open Halbfinale (Herreneinzel)



Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz: 21:00 Uhr MESZ 20:00 Uhr BST (Freitag, 5. September)



Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime: 1:00 Uhr MESZ, 00:00 Uhr BST (vom Samstag)

