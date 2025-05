Lords of the Fallen Studio: Die Entwicklung von Spielen für ein modernes Publikum führt zum Scheitern

HQ

Die Jagd nach dem sogenannten modernen Publikum ist reine Torheit und ein Verhalten, das die gesamte Branche bedroht. Das sagt Marek Tyminski, CEO von CI Games, der kürzlich diejenigen kritisierte, die dieser Strategie folgen. Er behauptet, es sei so, als würde man sich selbst in den Fuß schießen, und fügt hinzu, dass es klare Daten gibt, die sein Argument untermauern.

Aus diesem Grund hat sich das Studio hinter Lords of the Fallen bewusst von jeglicher Form politischer Agenden in seinen Spielen ferngehalten. Zu X schrieb Tyminski:

"'Modernes Publikum' ist ein falscher Mythos. Die Daten beweisen es jetzt. Spiele für sie zu machen, ist ein Weg zum Aussterben."

Er weist auch darauf hin, dass Beratungsunternehmen wie Sweet Baby Inc., die sich speziell auf die Unterstützung der Entwicklung rund um Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion konzentrieren, Spielen oft eher schaden als helfen.

Tyminski verriet auch, dass es bei der Veröffentlichung von Lords of the Fallen Bedenken gab, dass der sogenannte "DEI-Geist" das Spiel möglicherweise angreifen und kritisieren könnte, gerade weil sie einen "traditionellen Entwicklungsweg" gewählt hatten, wie er es nennt.

Schließlich argumentiert Tyminski, dass ein Spiel, wenn es gut und kreativ genug ist, erfolgreich sein wird, unabhängig davon, ob es politische Agenden beinhaltet oder nicht.

Stimmen Sie Tyminskis Meinung zu?