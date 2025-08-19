Lords of the Fallen 2 wurden offiziell enthüllt

HQ

Lords of the Fallen war nach einem schwierigen Entwicklungszyklus ein Überraschungserfolg für das Studio CI Games, aber der Erfolg hat den Weg für eine Fortsetzung geebnet, die nicht mehr allzu weit entfernt ist.

Während der Opening Night Live 2025 enthüllten Keighley und Co. den ersten CG-Trailer zu Lords of the Fallen 2, der mehr als 100 Jahre nach dem ersten Spiel spielt und einen brutalen Showdown mit den bösartigen Göttern der Welt zeigt.

Das Spiel erscheint 2026 exklusiv für PS5, Xbox Series und PC im Epic Game Store. Den ersten Trailer könnt ihr euch unten ansehen.