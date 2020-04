Lonely Mountains: Downhill radelt nächste Woche über Switch

Das Team von Megagon Industries hat diese Woche Grund zum Feiern gehabt, denn die Jury des Deutschen Computerspielpreises 2020 hat das jüngste Geschicklichkeitsspiel der Berliner als Sieger in der Kategorie "Beste Innovation und Technologie" ausgezeichnet. Auch Spieler haben Grund zu Freude, denn wir dürfen in der kommenden Woche mit der Veröffentlichung einer Nintendo-Switch-Version rechnen, wie uns der Entwickler vor einiger Zeit mitteilte. Der 7. Mai ist der Starttermin auf dem Hybriden, Versionen für PC, Playstation 4 und Xbox One stehen bereit zur Verfügung. Ein Preis ist noch nicht bekannt, der Titel wird sich preislich aber sicher an den anderen Versionen orientieren (20 Euro).

Quelle: Twitter.