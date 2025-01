Lollipop Chainsaw RePOP hat 200.000 Exemplare verkauft

HQ

Lollipop Chainsaw verkaufte sich bei seiner Veröffentlichung 1,24 Millionen Mal. Im September erschien ein Remaster namens RePOP, das mittlerweile etwa ein Sechstel dessen erreicht hat, was das Original geschafft hat. Die Entwickler selbst, Dragami Games, gaben in einem Beitrag auf X bekannt, dass Lollipop Chainsaw RePOP mittlerweile 200.000 verkaufte Exemplare erreicht hat. Es wurde im September für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch und PC veröffentlicht und erhielt dann im Dezember auch eine Veröffentlichung für PlayStation 4 und Xbox One.

