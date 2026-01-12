Lollipop Chainsaw RePOP bietet beim Start im März einen exklusiven Switch-2-Modus an

HQ

Die Idee war, dass wir bereits im November 2025 mit Juliet Starling aufLollipop Chainsaw RePOP der Switch 2 spielen würden, aber leider wurde angekündigt, dass das Spiel bis Anfang 2026 verschoben wurde. Jetzt wissen wir endlich mehr darüber, wann es veröffentlicht wird.

Der Entwickler Dragami Games hat angekündigt, dass es am 26. März erscheinen wird, was vernünftigerweise bedeutet, dass es für uns im Westen ungefähr zur gleichen Zeit erscheinen wird. Wenn Sie das Spiel bereits für die originale Switch gekauft haben, erhalten Sie ein Upgrade auf die neue Version für das Äquivalent von 1100 Yen (etwa £5 / 6 €) und erhalten anschließend ein Spiel, das mit 60 Bildern pro Sekunde läuft. Darüber hinaus können wir uns darauf freuen:

"Diese Version des Spiels führt außerdem den exklusiven Switch-2-Modus "Gun Shooting Mode" ein, der freigeschaltet wird, nachdem man entweder "RePOP Mode" oder "ORIGINAL Mode" abgeschlossen hat. Darin treten die Spieler in drei "WAVE"-Phasen pro Level Wellen herannahender Zombies entgegen und nutzen den Chainsaw Blaster als festen Turm, um Gegner in einem Arcade-Minispiel-Format abzuwehren. Mausähnliches Zielen mit dem Joy-Con 2 Controller wird unterstützt."

Vielleicht etwas, worauf man sich freuen kann?