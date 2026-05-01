Logitech s G512 X ist eine modulare Tastatur mit Schwerpunkt auf Personalisierung

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Logitech hat ein brandneues Tastaturmodell angekündigt, nämlich die G512 X TMR Analog/Mechanical Gaming Keyboard. Es soll ein etwas anderes Gerät sein als die bisherigen Optionen des Peripherieherstellers, da es eine Kerndesignphilosophie hat, die Personalisierung und Individualisierung fördern soll.

Von einem statischen Design hin zu einer "modularen, leistungsorientierten" Basis, die dafür gemacht ist , "getunet, angepasst und gemastert zu werden", ist der G512 X darauf ausgelegt, die PC-Modding-Community zu unterstützen. Dies geschieht durch die Verwendung der Tunnel Magneto Resistance (TMR)-Sensortechnologie, die es der Tastatur ermöglichen soll, über einfache Ein-/Aus-Eingaben hinauszugehen, indem sie Optionen basierend auf der Tiefe eines Tastendrucks anbietet. Im Grunde: Wenn du Flugsimulatoren oder sogar taktische Shooter spielen möchtest, bei denen Präzision der Schlüssel ist, könnte diese Tastatur das Richtige für dich sein.

Darüber hinaus wird uns mitgeteilt, dass der G512 X sowohl in den Layout-Varianten 75 als auch in 98 erhältlich ist und 39 hybride TMR-Schalterbette, 3-polige und 5-polige mechanische Schalter, 9 Gateron KS-20 Analogschalter, eine 8K-Abfragerate, eine RGB-Lichtleiste sowie eine vollständig zuweisbare und anpassbare Steuerung über die G Hub-Software bietet.

Der G512 X ist jetzt erhältlich und wird für 169,99 £ des 75er-Layouts und für £199,99 für das 98er-Layout verkauft.