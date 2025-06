Logikrätsel Ist dieser Platz besetzt? Markteinführungen im August

Während der laufenden Wholesome Games Direct -Show hat der Entwickler Poti Poti Studios gerade einen neuen Blick auf das Logikpuzzle Is This Seat Taken? Dieses Spiel ist ein eher ungewöhnliches Puzzlespiel, da es darum geht, den perfekten Ort für ganz bestimmte Menschen zu finden, die auf ihre Macken und Lieblingsärgernisse eingehen.

Als Teil der Ankündigung und des Auftritts wurde gerade enthüllt, dass Is This Seat Taken? tatsächlich recht bald auf den Markt kommen und im August seinen großen Auftritt haben wird. Es wurde noch kein konkretes Datum genannt, aber erwarten Sie in naher Zukunft weitere Informationen.