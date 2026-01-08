Lockheed Martin lieferte 2025 eine Rekordzahl an F-35 aus

HQ

Lockheed Martin erhöhte 2025 die Produktion seines Flaggschiffs F-35 und lieferte einen Rekord von 191 Flugzeugen an die Vereinigten Staaten und verbündete Nationen, da die Nachfrage nach fortschrittlichen Kampfflugzeugen angesichts wachsender globaler Spannungen weiter steigt.

Die Zahl stellt einen deutlichen Anstieg gegenüber den 110 Jets im Vorjahr dar dar und unterstreicht, wie sich die Verteidigungsausgabenprioritäten zwischen NATO- und US-Partnern, insbesondere in Europa und dem Indopazifik, verschoben haben. Lockheed sagte, die Produktionslinie arbeite nun mit einem Tempo, das die jedes anderen westlichen Jagdflugzeugprogramms bei weitem übertrifft.

Die F-35 ist zu einer zentralen Säule moderner Luftstreitkräfte geworden, macht etwa ein Drittel des Jahresumsatzes von Lockheed Martin aus und bildet die Grundlage für langfristige Beschaffungspläne für Dutzende von Ländern. Regierungen haben die Befehle beschleunigt, während Konflikte in der Ukraine, im Nahen Osten und in Asien die militärische Planung neu gestalten.

Über die F-35:

Als Mehrzweck-Tarnkappenflugzeug der fünften Generation konzipiert, kombiniert die F-35 geringe Sichtbarkeit mit fortschrittlichen Sensoren, Datenaustauschmöglichkeiten und präzisen Angriffssystemen. Lockheed positioniert den Jet als vernetzten Schlachtfeldknotenpunkt statt als traditionellen Jäger, sodass er neben Drohnen, Bodentruppen und Marineeinheiten operieren kann – eine Rolle, die ihn bis weit in die kommenden Jahrzehnte zum Rückgrat alliierter Luftmachtstrategien macht.