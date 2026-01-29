Lockheed Martin hebt die Prognose für 2026 zur steigenden Nachfrage nach Jets und Raketen auf

HQ

Lockheed Martin erhöhte am Donnerstag seine Umsatz- und Gewinnprognosen für 2026 und verwies auf eine anhaltende weltweite Nachfrage nach Kampfjets und fortschrittlichen Waffensystemen, da Konflikte in mehreren Regionen zu höheren Militärausgaben führen.

Der US-Rüstungsauftragnehmer prognostizierte für 2026 einen Umsatz von 77,5 bis 80 Milliarden US-Dollar, was über den Analystenerwartungen lag, sowie einen erwarteten Gewinn pro Aktie von bis zu 30,25 US-Dollar. Das Unternehmen meldete zudem einen Quartalsumsatz von 20,32 Milliarden US-Dollar, gegenüber 18,62 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Raketenabteilung verzeichnete das stärkste Wachstum mit einem Absatz von fast 18 %, während die Luftfahrteinheit (die die F-35 produziert) um mehr als 6 % wuchs.

Lockheed hob erweiterte Produktionsvereinbarungen mit der US-Regierung hervor, darunter ein siebenjähriges Abkommen zur starken Steigerung der Produktion von Patriot-Raketenabfangjägern und einen separaten Plan, die Produktion der THAAD-Verteidigungssysteme mehr als zu vervierfachen. Das Unternehmen lieferte 2025 einen Rekord von 191 F-35-Jets aus, was die anhaltende Nachfrage nach dem bis heute größten Waffenprogramm des Pentagon unterstreicht.

Geopolitische Spannungen und anhaltende Kriege haben die Bestellungen im gesamten Verteidigungssektor erhöht und unterstützen Lockheeds Aussicht, trotz neuer US-Regeln, die Dividenden und Vergütung der Führungskräfte an die Leistungsfähigkeit der Lieferleistung knüpfen. Das Unternehmen zahlte im vergangenen Jahr 3,13 Milliarden US-Dollar an Dividenden, etwas über dem Vorjahr...