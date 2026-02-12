Lockheed Martin enthüllt Lamprey-Unterwasserdrohne, die sich an Schiffe anheften kann

HQ

Lockheed Martin hat das Lamprey Multi-Mission Autonomous Undersea Vehicle vorgestellt, ein neues unbemanntes Unterwassersystem, das sich an Schiffen anbringen, Torpedos starten und luftgestützte Drohnen einsetzen kann.

Das Unternehmen teilte mit, dass die Plattform über eine 24 Fuß lange Nutzlastbucht verfügt, die für eine Vielzahl von Missionen angepasst werden kann, von Seebodenoperationen bis hin zur Oberflächenkriegsführung. Lamprey kann auf dem Meeresboden mit einem niedrigen Tarnprofil herumlungern und sich aufladen, indem sie sich mit einem Gastschiff verbindet.

Lamprey Multi-Mission Autonomes Unterwasserfahrzeug

Unter der Oberfläche ist die Drohne in der Lage, U-Boot-Abwehrtorpedos und Täuschkörper abzufeuern. An der Oberfläche kann es unbemannte Luftfahrzeuge für Aufklärungs- oder kinetische Angriffsmissionen einsetzen, was es ermöglicht, sowohl unter Wasser als auch über dem Meer Anti-Schiffs-Kriegsführung durchzuführen.

Lockheed erklärte, dass das System intern finanziert und entwickelt wurde, um autonom zu operieren, mit der Fähigkeit, mit anderen unbemannten Systemen in Schwarmkonfigurationen zu kommunizieren und zu koordinieren. Die Enthüllung erfolgt, während Marinen weltweit die Investitionen in autonome maritime Systeme beschleunigen, die darauf ausgelegt sind, die operative Reichweite zu erweitern und gleichzeitig das Risiko für bemannte Plattformen zu verringern...