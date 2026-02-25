Lockheed führt KI-gestützte Zielerfassung auf F-35 ein

HQ

Lockheed Martin hat erfolgreich künstliche Intelligenz an seinem F-35-Kampfjet getestet, um potenzielle Ziele im Flug unabhängig zu identifizieren, wie das Unternehmen bekannt gab. Der Test, bekannt als Project Overwatch, fand auf der Nellis Air Force Base, Nevada, statt und integrierte ein maschinelles Lernmodell in das Informationskontrollsystem des Jets.

Das KI-Modell analysierte die Umgebung und präsentierte dem Piloten potenzielle Ziele, was das erste Mal markierte, dass ein taktisches KI-System solche Vorschläge in Echtzeit machte. Bei der Bekanntgabe dieses Erfolgs betonte Jake Wertz, Lockheeds Vizepräsident für F-35 Combat Systems, ebenfalls die Möglichkeit, KI-Modelle vor Ort zu aktualisieren:

"Ebenso wichtig ist unsere Fähigkeit, das KI-Modell vor Ort umzuprogrammieren und diese Updates für den nächsten Einsatz bereitzustellen – ein wesentlicher Schritt, um in einer sich schnell entwickelnden Bedrohungsumgebung einen taktischen Vorsprung zu erhalten" (via Defense News).

Wie Lockheed Martin in den sozialen Medien sagt:

Next-Gen-Intelligenz, wo es am wichtigsten ist. Wir integrierten die KI-gestützte Combat Identification (Combat ID) direkt in das Cockpit der F-35, um den Piloten zu helfen, Bedrohungen früher zu erkennen und zu bekämpfen.