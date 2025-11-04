Liverpool dominiert Real Madrid und springt zurück in die Top 8 der Champions League

HQ

Liverpool hat den Schwung von Real Madrid gestoppt und ihm die erste Niederlage in der Champions League zugefügt, die zweite insgesamt in dieser Saison, in einem Spiel, das von den Gastgebern an der Anfield Road dominiert wurde, vor allem in der zweiten Halbzeit, in der Madrids Keeper Thibaut Courtois eine viel härtere Strafe parierte.

Alexis Mac Allister erzielte das einzige Tor des Spiels nach einer Ecke, nachdem der belgische Torhüter eine großartige Parade gezeigt hatte, mit einer Energie, die von Feldspielern nicht erreicht wurde, die in den letzten 30 Minuten den Druck erhöhten, aber kaum Gefahr erzeugten, so dass Mbappé nur sehr wenige Torchancen hatte.

Liverpool, das am vergangenen Sonntag eine Serie von sechs Niederlagen durchbrach und auf den dritten Platz in der Premier League zurückkehrte, erholt sich mit diesem Sieg wieder. In der vorläufigen Tabelle bleiben vor den Spielen am Mittwoch beide Mannschaften in den Top 8: Madrid ist Fünfter, Liverpool Sechster mit neun Punkten.