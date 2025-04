"Live-Service hat die Branche komplizierter gemacht"

HQ

Unsere Gesellschaft will immer mehr und mehr, wir erwarten ständig neue Inhalte von unseren Lieblingsprodukten. Und das lässt sich auf alle Bereiche der heutigen Zeit übertragen. Wenn wir uns auf Videospiele konzentrieren, kommen dem Games as a Service am nächsten, die uns ständig mit Inhalten füttern, damit wir sie uns nicht entgehen lassen können. Darüber konnten wir mit Artem Shein, Produktmanager bei Strikerz Inc., auf der DevGAMM in Danzig sprechen, einer Veranstaltung, die von InvestGDA unterstützt wird.

"Heutzutage versuchen wir, mit schnellen Inhalten zu unterhalten, daher konsumieren die Nutzer gerne schneller, als wir produzieren können", erklärt Artem. "Studios müssen tonnenweise Inhalte produzieren, viele Events wie Battle Passes erstellen, um viele Inhalte zu verkaufen oder den Nutzern anzubieten.

Dies hat sich in den letzten zehn Jahren noch verstärkt, da der Aufstieg von Videospielen und Veranstaltungen wie die Pandemie zu einer erhöhten Nachfrage nach Inhalten geführt haben. "Der Live-Service hat die Branche verändert, weil man mehr Leute braucht, um die Inhalte zu produzieren, und man muss einen Weg finden, die Produktion zu optimieren."

Allerdings sind zu diesen Schwierigkeiten in den letzten zwei Jahren noch ein neuer Verbündeter hinzugekommen. "Vielleicht wird uns KI dabei helfen, denn es ist nichts, was die Branche oder die Funktionen, die den Inhalt tatsächlich produzieren, töten wird, aber es ist ein Tool, das es schneller tun kann."

Darüber hinaus haben wir ihn nach einer möglichen Games-as-a-Service-"Blase" und deren Zustand gefragt. "Ich glaube nicht, dass es eine Blase ist, wenn wir uns die Spiele mit den meisten Nutzern ansehen, sehen wir, dass 60 % immer noch Titel von vor 2019 als Service spielen. Der Markt wird immer gesättigter und es ist ein bisschen schwierig, miteinander zu konkurrieren."

Wir hinterlassen Ihnen das vollständige Interview mit lokalen Untertiteln unten, falls Sie mehr über den Stand von Games as a Service erfahren möchten.