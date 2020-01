Little Town Hero springt im April in Japan auf PS4

Rainy Frog, das Unternehmen, das Game Freak letztes Jahr bei der Verbreitung von Little Town Hero unterstützt hat, hat auf ihrer Webseite bekanntgegeben, dass in Japan am 23. April eine PS4-Version des Spiels erscheint. Eine westliche Version wird voraussichtlich folgen, noch steht das aber nicht fest. Währenddessen meldet NIS America via Pressemitteilung, dass sie im Frühjahr eine physische Verkaufsversion des Rollenspiel-Abenteuers auf der Nintendo Switch veröffentlichen wollen. Das Spiel ist seit vergangenem Oktober hier in Deutschland digital im Nintendo-Switch-eShop zum Preis von 25 Euro erhältlich. Unsere Gedanken zur Switch-Fassung könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Quelle: Siliconera.