Der litauische Geheimdienst erklärt, dass Russland Militäreinheiten entlang der NATO-Grenzen ausbaut und ihnen Kampferfahrung in der Ukraine verschafft, was sie möglicherweise auf zukünftige Konflikte mit dem Bündnis vorbereitet. Die jährliche Bewertung warnte, Moskau könnte innerhalb von etwa sechs Jahren bereit für einen groß angelegten konventionellen Krieg mit der NATO sein , falls die Sanktionen aufgehoben werden.

Der Bericht besagte, Russland könne seine Streitkräfte zu einer Streitmacht aufbauen, die 30–50 % größer ist als vor dem Krieg in der Ukraine, während Waffen- und Munitionsreserven wiederhergestellt werden. Sie fügte hinzu, dass Moskaus Rüstungsindustrie die Produktion mit Hilfe Chinas erhöht hat, wodurch die Abhängigkeit von westlicher Technologie verringert wird.

Beamte warnten außerdem, dass russische Sabotageaktivitäten in Europa zunehmend gefährlich werden, obwohl sie sagten, mehrere kürzliche Ausfälle mit Ostseekabeln und -pipelines seien wahrscheinlich versehentlich und nicht absichtlich gewesen. Litauen, das an Russland und Belarus grenzt, bleibt einer der stärksten Unterstützer der Ukraine innerhalb der EU und der NATO...