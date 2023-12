Lionsgate erwirbt offiziell die Rechte an einem Monopoly Film

Wenn uns das Jahr 2023 etwas gelehrt hat, wenn es um Filme geht, dann ist es wahrscheinlich, dass das Superhelden-Genre ausrückt und etwas Neues an seine Stelle treten muss. So wie es aussieht, könnte es sich dabei um Spielzeug-/Markenfilm-Tie-Ins handeln. Das heißt, wenn sie alle dem Erfolg von Barbie folgen.

Die Studios wittern einen Hit und werden diesen Drachen sicher noch eine Weile verfolgen, und es scheint, als würde Lionsgate in die Action einsteigen, da es die Filmentwicklungsrechte an Monopoly erworben hat. Wie wir bereits im August geschrieben haben, war dies schon seit einiger Zeit eine Möglichkeit, aber damals war der Deal noch nicht abgeschlossen, und so konnten wir nicht mit Sicherheit sagen, dass der Film stattfinden würde. Jetzt können alle Monopoly Fans da draußen sicher sein, dass der Film auf dem Weg ist.

Nur die Zeit kann zeigen, wie dieser Film aussehen wird, aber wenn er nicht den Aufstieg eines Immobilienmagnaten zeigt, der langsam seine Freunde und Familie verliert, indem er eine ganze Straße gentrifiziert, bevor er die Häuser niedermäht, um sie durch Hotels zu ersetzen, ist es nicht die echte Monopoly Erfahrung.