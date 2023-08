Ein Monopoly-Film ist in Arbeit

Eine Monopoly-Verfilmung soll bei Lionsgate in Arbeit sein. Derzeit gibt es kein Veröffentlichungsdatum, keinen Regisseur oder einen oder mehrere Sterne, die mit dem Projekt verbunden sind, aber Hasbro behauptet, sich darauf zu freuen, zu sehen, was produziert wird.

Dies alles ist darauf zurückzuführen, dass Hasbro sein eOne TV- und Filmgeschäft für 500 Millionen US-Dollar an Lionsgate verkauft hat. Dazu gehörten "ein talentiertes Team von Mitarbeitern, eine Inhaltsbibliothek mit fast 6.500 Titeln, aktive Produktionen für geistiges Eigentum von Hasbro wie 'The Rookie', 'Yellowjackets' und 'Naked and Afraid'-Franchises sowie das eOne-Geschäft ohne Drehbuch, das die Rechte für bestimmte Hasbro-basierte Shows wie 'Play-Doh Squished' umfassen wird. "Dieser Verkauf steht voll und ganz im Einklang mit unserer Strategie, und wir freuen uns, den Prozess erfolgreich abzuschließen", sagte Chris Cocks, CEO von Hasbro. "Das Management-Team von Lionsgate hat Erfahrung in der Unterhaltungsbranche und ist versiert darin, Werte zu schaffen, und wir freuen uns, ein so gutes Zuhause für unser eOne-Film- und Fernsehgeschäft gefunden zu haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, insbesondere bei einer Verfilmung von Monopoly."

Marken in der Familiensparte wie Peppa Pig, Clue, Transformers, Dungeons & Dragons und Monopoly werden sich nach Abschluss des Deals in den Bereichen Fernsehen und Film erheblich weiterentwickeln.