Lilo & Stitch Crushed Minecraft - Remake rast auf 1 Milliarde US-Dollar an den Kinokassen zu Mit fast einer Milliarde Dollar an Ticketverkäufen und einer Fortsetzung, die bereits in Arbeit ist, ist klar, dass der blaue Außerirdische immer noch viele Fans hat

HQ Disneys Remake von Lilo & Stitch ist in den weltweiten Kinocharts an A Minecraft Movie vorbeigeklettert und ist nun mit rund 957 Millionen US-Dollar an Ticketverkäufen der zweitumsatzstärkste Film des Jahres. Und obwohl seit der Premiere nur sechs Wochen vergangen sind, wurde bereits eine Fortsetzung bestätigt. Am Memorial Day-Wochenende brach Lilo & Stitch mit einer Eröffnung von 182 Millionen US-Dollar Rekorde. Doch trotz des Erfolgs an den Kinokassen war die Kritik gemischt – einige nannten den Film eine seelenlose Abrechnung mit Nostalgie. Gleichzeitig wurde der Film für seine akribische CGI und die starken Leistungen der Darsteller gelobt. Es ist klar, dass Familien es lieben – auch wenn die Kritiker nicht ganz überzeugt sind und Lilo & Stitch weiterhin die Kinokassen anführt und ein Sommerfavorit bleibt. Haben Sie schon Lilo & Stitch gesehen?