Like a Dragon wird sich weiterhin um Männer mittleren Alters und ihre Herausforderungen drehen

Nach einer äußerst erfolgreichen Ära als Protagonist der Yakuza -Serie zog sich Kazuma Kiryu nach dem Like a Dragon: Infinite Wealth in den Ruhestand. Jetzt wurde er durch einen anderen männlichen Protagonisten, Ichiban Kasuga, ersetzt, und auch er hängt im Wesentlichen mit mehr männlichen Freunden ab. Also, wo sind die Küken?

In einem Interview mit Automaton sagen Regisseur Ryosuke Horii und Chefplaner Hirotaka Chiba nun, dass esLike a Dragon in der Serie weiterhin um Männer mittleren Alters und ihre oft ganz banalen Sorgen gehen wird:

"Wir sind selbst Jungs mittleren Alters... also denke ich, dass das wahrscheinlich die Art von Zielgruppe ist, die wir anstreben."

Wie sich herausstellt, sieht das Duo diese etwas altmodische Herangehensweise an die Serie tatsächlich als eines ihrer Hauptverkaufsargumente an. Horii führt aus:

"Ich denke, dass dies genau eines der Verkaufsargumente von Like a Dragon ist. In Yakuza: Like a Dragon beginnt alles mit drei arbeitslosen Männern mittleren Alters, die sagen: "Lass uns zu Hello Work gehen." Sie haben eine andere Ausstrahlung als eine Gruppe junger Helden, die sich über Rückenschmerzen und dergleichen beschweren. Aber diese "Menschlichkeit", die man durch ihr Alter spürt, ist das, was dem Spiel Originalität verleiht."

Er schließt mit den Worten, dass er dankbar ist, dass immer mehr Frauen das Franchise entdecken, aber es als Abenteuer rund um alte Männer mit Witzen über alle möglichen Krankheiten beibehalten möchte:

"Wir haben einen großen Zuwachs an neuen Fans, auch Frauen, was uns sehr freut und dankbar ist. Wir haben jedoch nicht vor, so etwas wie bewusste Wechsel der Gesprächsthemen zu tun, um neue Fans anzusprechen. Das würde uns unmöglich machen, ständig über Dinge wie Harnsäurespiegel zu sprechen... (lacht)"

Was denkst du, ist es an der Zeit, Frauen eine größere Rolle in der Like a Dragon -Serie spielen zu lassen, oder ist es gut so, wie es ist?