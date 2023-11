Like a Dragon: Infinite Wealth ist das längste Spiel der Serie

HQ

Wenn die Entwickler die Länge des Spiels als "Monsterklasse" beschreiben, weiß man, dass es viele Stunden dauern wird. Das ist genau das, was Like a Dragon: Infinite Wealth braucht, so Ryu Ga Gotoku Studio-Chef Masayoshi Yokoyama. Er beschreibt es als ein "Spiel der Monsterklasse, das länger ist als alles, was wir bisher gemacht haben" und dass es nichts ist, was man in ein oder zwei Nächten durchspielen kann. Das sagt er in einem Interview mit dem japanischen Outlet Game Watch (übersetzt von Automaton). Dabei sieht er auch Herausforderungen:

"Das bedeutet, dass viele Leute zögern werden, das Spiel zu spielen, oder dass es am Ende in ihren Regalen warten wird. Ich fand die Möglichkeit eines solchen Ergebnisses traurig, also dachte ich, wir müssen alle genug begeistern, um es zu spielen."

Die Lösung, und vor allem der erste Satz, ist etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe.

"Wir müssen die Leute dazu bringen, das Spiel in etwa einer Woche oder einem Monat zu spielen, selbst auf Kosten ihrer Gesundheit, weshalb es unsere Pflicht als Entwickler ist, genug zu generieren, um sich darauf zu freuen. Ich habe in den letzten ein oder zwei Jahren so gedacht - für ein Spiel wie Infinite Wealth müssen wir ein Festival auf die Beine stellen. Es würde sich irgendwie unhöflich anfühlen, ein so langes Spiel einfach fallen zu lassen und damit fertig zu sein."

Yakuza: Like a Dragon: Like a Dragon hatte eine Geschichte, die etwa 50 Stunden dauerte, also können wir erwarten, dass Like a Dragon: Infinite Wealth, das am 26. Januar veröffentlicht wird, das bei weitem übertreffen wird.