Lies of P Publisher arbeitet an fünf neuen Spielen, darunter eine Fortsetzung

Neowiz, der Publisher von Lies of P, lässt die Entwicklung von Spielen mit seinen eigenen Studios nicht nach. Wir wissen, dass eine Lies of P Fortsetzung beim Entwickler Round 8 Studio in Arbeit ist, aber vom Publisher gibt es noch viele andere Spiele, auf die man sich freuen kann.

Laut der neuesten Investorenpräsentation von Neowiz befinden sich derzeit sieben Spiele in Entwicklung. Zwei davon sind mobile Titel, die anderen Projekte sollen auf PC und Konsolen erscheinen. Eines davon ist die bereits erwähnte Lies of P -Fortsetzung, aber es gibt vier weitere, die man durchforsten sollte.

Eines davon ist ein weiteres Soulslike-Spiel in Entwicklung von Kay Lee bei Neowiz. Seungho Jin leitet ein narratives RPG im Studio, und ein neues Lebenssimulator-Spiel sowie ein Survival-Action-Projekt runden die letzten beiden derzeit in Entwicklung befindlichen Titel ab.

Wir haben keine festen Veröffentlichungstermine oder Zeitfenster für eines dieser Projekte, aber wenn Neowiz zuschlagen möchte, solange es noch etwas heiß ist, könnten wir ein paar Updates seiner führenden Projekte früher als später sehen.