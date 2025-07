Lies of P, Day Z und My Hero One's Justice 2 sind im August die Schlagzeilen bei PS Plus Essential

HQ

Sony hat die Reihe der Spiele enthüllt, die nächsten Monat in allen Stufen seines PlayStation Plus-Abonnementprogramms erscheinen, und zwar Lies of P, Day Z und My Hero One's Justice 2.

Lies of P ist der Soulslike-Hit des Jahres 2023, der neben den Klassikern von FromSoftware nach wie vor einer der besten in seinem Genre ist, Day Z ist natürlich das äußerst beliebte Multiplayer-Survival-Zombie-Spiel aus dem Jahr 2013, und My Hero One's Justice 2 ist ein Kampfspiel, in dem du Helden gegen Bösewichte aus dem My Hero Academia-Manga und -Anime antreten lassen kannst.

Diese Spiele werden ab dem 5. August verfügbar sein, wenn Sie sie beanspruchen und zu Ihrer Bibliothek hinzufügen möchten. Wie bereits erwähnt, sind diese für alle Abonnenten von PlayStation Plus verfügbar, wenn du also Essential nutzt und ein paar Werbegeschenke ergattern möchtest, hast du nächste Woche deine Chance.