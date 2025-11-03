Liam Hemsworth von Kollegen und dem Produktionsteam gelobt

HQ

Es gab einige Kontroversen um Netflix und ihre Adaption von The Witcher. Einige Fans kritisieren Liam Hemsworth als Ersatz für Cavill in der Rolle des Geralt sehr. Aber im Gegensatz dazu haben diejenigen, die mit ihm gearbeitet haben, nichts als Lob übrig. Er beschreibt einen Mann, der bestens vorbereitet kam - mit viel Energie und einem natürlichen Instinkt, der perfekt zum Charakter passte.

Im Gespräch mit GamesRadar sagte Laurence Fishburne, der Regis in dieser neuen Staffel von The Witcher spielt:

"Liam hat einen großartigen Job gemacht, Geralt von Riva zu verkörpern. Er hat dem Ganzen eine Tiefe verliehen; Er hat seinen Humor, seine Menschlichkeit und seine Intelligenz eingebracht. Ich glaube, die Leute werden sich in ihn verlieben."

Joey Batey, der seine Rolle als Jaskier wieder aufnimmt, mischte sich ebenfalls ein und fügte hinzu:

"Er hat auf jeden Fall eine gewisse Energie mitgebracht. Der Mann ist unerbittlich. Er trainierte und bereitete sich vor und forschte und alles. Und er erschien in voller Form. Er kannte sich wirklich aus."

Lauren Schmidt Hissrich, die derzeitige Showrunnerin, hat zuvor erklärt, dass sie schon früh wussten, dass Hemsworth der richtige Mann für den Job ist.

Stimmen Sie zu? War Hemsworth der richtige Mann, um Cavill zu ersetzen?