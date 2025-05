LGBTQ+-Wohltätigkeitsorganisationen drängen nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs Großbritanniens zu Trans-Rechten auf Maßnahmen

HQ

Die neuesten Nachrichten über das Vereinigte Königreich . 14 LGBTQ+-Wohltätigkeitsorganisationen, darunter Stonewall und TransActual, haben sich in einem offenen Brief an Keir Starmer gewandt, in dem sie ihre Besorgnis über das jüngste Urteil des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs zum biologischen Geschlecht zum Ausdruck bringen.

Das Urteil, das "Frau" und "Geschlecht" so definiert, dass es sich ausschließlich auf das biologische Geschlecht bezieht, hat zu Bedenken über seine Auswirkungen auf die Rechte von Transsexuellen geführt. Wohltätigkeitsorganisationen argumentieren, dass die Entscheidung den Equality Act 2010 untergräbt und einen Rechtsrahmen schafft, der Trans-Personen nicht schützt.