Lewis Hamilton macht sich selbst fertig, aber sein ehemaliger Chef muntert ihn auf: "Er wird immer der GOAT sein"

Lewis Hamilton hatte ein schreckliches Wochenende in Ungarn und schlug sich am Samstag selbst, nachdem er im zweiten Qualifying ausgeschieden war, und sagte: "Ich bin absolut nutzlos" und dass Ferrari den Fahrer wechseln muss. Das Sonntagsrennen beendete er dann an der gleichen Stelle, an der er gestartet war, nämlich an der 12. Stelle, auf einer Strecke, die er acht Mal gewonnen hat.

Seine Worte hallten in der Welt der Formel 1 wider, und schnell sympathisierten viele Menschen mit ihm, darunter auch sein ehemaliger Chef bei Mercedes, Toto Wolff. "Er ist der GOAT und wird immer der GOAT sein und niemand wird ihm das wegnehmen" und erklärte, dass er oft sehr "emotional, emotional transparent ist, seit er ein Junge war, ein junger Erwachsener, also muss er sich selbst fertig machen" (via Reuters).

Fred Vasseur, sein derzeitiger Chef bei Ferrari, sagte, dass er Hamiltons Frustration verstehe, aber obwohl er sagte, dass Ferrari einen Fahrer wechseln müsse, sagte Vasseur lediglich, dass "er frustriert, aber nicht demotiviert ist. Das ist eine ganz andere Geschichte."

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, sagte gegenüber SkySports (via F1.com): "Lewis ist ein Juwel, er ist ein unglaublicher Athlet, egal ob es ein schwieriger Moment ist, er wird reagieren und ich bin mir ziemlich sicher, dass er den Grund zeigen wird, warum er hier ist."

Am Samstag sagte Hamilton, dass das Team "kein Problem hat - man hat gesehen, dass das Auto auf der Pole steht. Also müssen sie wahrscheinlich den Fahrer wechseln." Sein Teamkollege Charles Leclerc machte sich jedoch auch selbst fertig, nachdem er vom ersten auf den vierten Platz zurückgefallen war, und sagte, er sei sehr frustriert, sehr enttäuscht.