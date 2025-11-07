Lewis Hamilton hinterfragt die Geheimhaltung der F1-Stewards nach dem Urteil zum GP von Mexiko-Stadt

HQ

Lewis Hamilton hat Bedenken über den Mangel an Transparenz bei den Entscheidungen der Formel-1-Stewards nach den Ereignissen während des Großen Preises von Mexiko-Stadt geäußert.

Für diejenigen, die das Rennen nicht gesehen haben, erhielt Hamilton eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, weil er während eines spannenden Rad-an-Rad-Kampfes mit Max Verstappen "die Strecke verlassen und sich einen dauerhaften Vorteil verschafft hat". Gleichzeitig schien Verstappen eine Strafe für zwei Verstöße gegen die Streckenbegrenzung zu vermeiden, was Hamilton dazu veranlasste, die Konsistenz und Geheimhaltung der Steward-Entscheidungen in Frage zu stellen.

"Es gibt keine Klarheit. Ich denke, das ist wahrscheinlich ein Teil des großen Problems - Transparenz und Rechenschaftspflicht. Die Geheimhaltung von Entscheidungen wird im Hintergrund getroffen", sagte Hamilton (via Sky).

Es ist nicht das erste Mal, dass die Fahrer die verschlossene Art und Weise in Frage stellen, wie die Stewards während der GP-Rennen beobachten, diskutieren und schließlich Urteile fällen.

Der Mercedes-Pilot betonte, dass unklare Entscheidungen der Stewards nicht nur einzelne Rennen betreffen, sondern auch weitreichendere Auswirkungen auf die WM-Wertung haben könnten. Er wies auch darauf hin, dass bestimmte Streckenlayouts, wie die in Mexiko, die Überholmöglichkeiten einschränken, was eine faire und transparente Durchführung noch wichtiger macht.

Die Kommentare erhöhen den Druck auf die Formel 1, die Entscheidungen der Stewards offener zu gestalten, damit sowohl Fahrer als auch Fans die Gründe für die Strafen verstehen können.