Letzte Chance, Highguard zu spielen, bevor die Server dunkel werden.

Die Uhr läuft für Highguard, und morgen werden die Server abgeschaltet, was bedeutet, dass jetzt deine letzte Chance ist, den Free-to-Play-Shooter zu erleben, den Geoff Keighley so sehr beworben hat. Und da es keine Offline-Komponente gibt, hört das Spiel auf zu existieren, sobald die Racks heruntergefahren sind.

Zum Zeitpunkt des Schreibens genießen 405 Spieler ihre letzten gemeinsamen Stunden, und die Situation spricht für sich. Wildlight hat bis zum Schluss weitergekämpft, obwohl viele seiner Kollegen gezwungen waren zu gehen, als Tencent die Finanzierung des Unternehmens einstellte. Als letzten Abschied wurden vor ein paar Tagen ein neuer Wächter, Waffen und ein paar andere Extras veröffentlicht. Zu wenig und zu spät, natürlich.

Highguard wurde noch am 26. Januar für PC, PlayStation und Xbox Series X/S veröffentlicht, aber trotz eines stabilen und vielversprechenden Starts verlor es fast sofort seine gesamte Zielgruppe – fast 90 Prozent entschieden sich, das Spiel in der ersten Woche zu beenden. Die Tatsache, dass das Team aus erfahrenen Talenten des Genres bestand, half kaum, und dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie brutal die Branche sein kann. Vor allem, wenn man nicht auf die Spieler hört...

Wenn Sie also gegen alle Widrigkeiten neugierig sind, ist dies Ihre letzte Chance. Dann heißt es Abschied und danke an Highguard.