Lernen Sie die Schurken von Masters of the Universe kennen

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Skeletor braucht wahrscheinlich keine Einführung als einer der ikonischsten und einflussreichsten Bösewichte in der Geschichte der Popkultur. Er ist so charismatisch, dass man leicht vergisst, dass die Zeichentrickserie He-Man and the Masters of the Universe tatsächlich mehrere andere phänomenale und einprägsame Schurken enthielt.

Amazon und MGM Studios möchten uns daran erinnern mit einem etwa einminütigen Trailer, den sie Forces of Evil nennen, in dem wir einige der Hauptgegner kennenlernen, denen He-Man im Blockbuster dieses Sommers begegnen wird, Masters of the Universe . Er startet am 5. Juni in die Kinos, und das Video finden Sie unten.