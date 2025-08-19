HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erschien in Washington in einem maßgeschneiderten schwarzen Anzug mit dezentem Rückenschlitz, eine kleine Abwechslung zu der militärischen Kleidung, die er seit Beginn des Krieges bevorzugt.

Der von Viktor Anisimow entworfene Anzug sollte neben seiner präsidialen Autorität ein Gefühl ziviler Ruhe vermitteln. Die Wahl wurde bei Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump gelobt und stand im Gegensatz zu früherer öffentlicher Kritik an seiner Garderobe.

Anisimow, der Selenskyjs Stil seit seinen frühen Tagen als Komödie gelegentlich prägt, betonte die Würde über modische Statements. Der aktualisierte Look steht im Einklang mit den Auftritten bei internationalen Veranstaltungen Anfang des Jahres und stärkt das diplomatische Image der Ukraine.

"Das sind unsere Hoffnungen auf Frieden", sagte Anisimow gegenüber Reuters über die Anpassung. "Wir glauben, wenn wir diesem Bild etwas Subtiles hinzufügen, etwas von Zivilkleidung bis hin zu seiner Uniform, dann wird es wie ein Glücksbringer sein." Glauben Sie, dass es ein Glücksbringer war? Lassen Sie es uns unten wissen.

Selenskyj traf sich mit Trump, ohne einen Anzug zu tragen. Das Gespräch endete schlecht...

