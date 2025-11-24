Leo Messi führt Inter Miami ins Finale und bricht einen überraschenden Rekord

HQ

Leo Messi hat seinem Team Inter Miami geholfen, nach einem Tor und drei Vorlagen gegen Cincinnati gestern Abend gegen Cincinnati die Conference Finals zu erreichen. Der 4:0-Sieg bedeutet, dass Inter Miami am Samstag, den 29. November, im East Conference Finale auf New York City trifft (die Philadelphia Union mit 1:0 besiegt haben).

Das Spiel war herausragend für Messi, der dank seiner drei Vorlagen im Spiel am Sonntag den Rekord von Ferenc Puskás als bester Vorlage der Geschichte einstellt. Messi hat in 1.135 Spielen 404 Assists geliefert. Mit seinen 868 Toren hat er 1.300 Torbeiträge, mehr als Cristiano Ronaldo, der 954 Tore erzielte, aber "nur" 259 Vorlagen lieferte und insgesamt 1.213 Tore erzielte.

In diesem Jahr hat Messi 46 Tore erzielt, davon sechs in den MLS-Play-offs, und brachte Miami dem ersten MLS-Ligatitel näher. 2024 gewannen sie den Titel für die beste reguläre Saison, verloren jedoch in den Play-offs.