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Vor über einer Woche wurde berichtet, dass Real Madrid die Verhandlungen für Yan Diomandé, einen 19-jährigen Flügelspieler aus der Elfenbeinküste, abschließt, der derzeit für RB Leipzig in der Bundesliga spielt. Der Spieler, der an der Weltmeisterschaft 2026 teilnahm, verpasste am vergangenen Wochenende sogar das erste Freundschaftsspiel seines Vereins. Es schien alles klar für einen Umzug nach Spanien... Aber mehr als eine Woche später ist es noch nicht eingetreten.

Der Grund? Es scheint Unstimmigkeiten zwischen Diomandés derzeitigen Agenten, der Firma Roc Nation, und seinem ehemaligen Agenten Max Gradel von Maxidel Management zu geben, der eine Beschwerde gegen die FIFA wegen Vertragsbruchs eingereicht hat. Die FIFA muss nun das Problem lösen und dem Spieler die Lizenz geben, von Leipzig zu Real Madrid zu wechseln, was die Verpflichtung noch weiter verzögern könnte.

In der Zwischenzeit versetzte Marcel Schäfer, Sportdirektor bei RB Leipzig, einen Schlag gegen jene "sogenannten Transferexperten", die berichteten, dass der Deal abgeschlossen sei. Im Gespräch mit Sky Deutschland sagte Schäfer: "Es ist klar, dass einige sogenannte Transfer-Experten vor ein paar Tagen berichteten, der Deal sei abgeschlossen oder dem Satz 'Los geht' gegeben haben. Das ist einfach nicht der Fall. Wir sind noch nicht an diesem Punkt", eine klare Anspielung auf den berühmten Twitter-Star Fabrizio Romano und seine 'Hier gehen wir'-Beiträge.

Romano war einer der Ersten, der berichtete, dass der Deal zwischen Real Madrid und Leipzig abgeschlossen sei, und sagte, die Spieler würden für 132 Millionen Euro kommen. Schäfer bestritt nicht, dass Verhandlungen stattgefunden haben, und sagte, er glaube nicht, dass dieser Agentenstreit dazu führen könnte, dass der Deal scheitern könnte, aber sie seien "noch nicht an diesem Punkt", und der ungelöste Streit zwischen den beiden Agenturen bedeutet, dass der Deal noch nicht zustande kommt. Diomandé ist jedoch bei Leipziger Trainingspflichten auffällig abwesend...