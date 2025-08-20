Lego Voyagers Hands-On Vorschau: Brick Fiction

HQ

Wenn mir irgendein Stück baubares Plastik am Herzen liegt, dann muss ich sagen, dass es Warhammer ist, aber wenn es um Lego und Videospiele geht, bin ich immer ein Fan. Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, den späten Nachmittag damit zu verbringen, mir Lego Voyagers anzuschauen.

Das neueste Spiel von Light Brick Studio, Lego Voyagers, ist nicht mehr allzu weit entfernt und erscheint am 15. September. Zusammen mit einem anderen Journalisten, der in seinem Heimatland Australien bis 2 Uhr morgens wach geblieben war, wagte ich mich durch den Anfang von Lego Voyagers.

HQ

In diesem Koop-Abenteuer spielt einer von euch eine rote Figur und der andere eine blaue Figur. Ihr könnt euch miteinander und mit dem Boden verbinden und herumhüpfen, um Rätsel zu lösen, die euch in jedem Spiel zum nächsten Bereich führen. Stellt euch eine leichtere Version von Split Fiction oder It Takes Two vor, ein Spiel, das sich wie der perfekte Abschluss eines langen Tages anfühlte. Es war ein Genuss, sich bei der schönen Mischung aus realistischen Grafiken und wunderbar neu gestalteten Lego-Pflanzen zu entspannen, auch wenn es ein bemerkenswert kurzes Vergnügen war. Unsere Demo dauerte nur etwa 20 Minuten, aber wir konnten den gleichen Inhalt noch einmal durchspielen, wenn wir wollten.

Ich nenne Lego Voyagers Split Fiction-lite, weil man keine wirklich schnellen Reaktionen oder Spielfähigkeiten braucht, um es in die Hand zu nehmen und zu spielen. Lego Voyagers ist perfekt für einen Spieler konzipiert, um einen Nicht-Spieler in seine Welt zu bringen, und dieses Gefühl wird durch die warme und einladende Grafik des Spiels sowie die einfache, aber effektive Handlung und das charmante Charakterdesign noch verstärkt. Wir beginnen mit zwei kleinen Lego-Steinen, die in entzückenden Lego-Häusern leben und einer Rakete beim Abheben zusehen. Als der Raketenstart nicht wie vorgesehen verläuft, machen sie sich auf den Weg über die Teile der Rakete und die weitere Lego-Welt.

Die Geschichte hat einen großartigen Abenteuergeist, und wie bereits erwähnt, funktioniert die Einfachheit wirklich im Kern von allem, was Lego Voyagers bisher zu bieten hat. Bei den meisten Rätseln, auf die wir gestoßen sind, ging es darum, Brücken zu bauen oder den richtigen Ort zum Befestigen zu finden. Man steckt nie lange irgendwo fest und hat daher nicht das Gefühl, dass der natürliche Spielfluss unterbrochen wird.

Es ist ziemlich schwierig, bei so wenig Zeit im Spiel insLego Voyagers Detail zu gehen, aber nach dem, was ich bisher gesehen habe, sieht es nach einem süßen Abenteuer aus, das einen guten Teil der Zeit in Anspruch nimmt, wenn die Nächte langsam wieder hereinbrechen und der gefürchtete Herbst sein hässliches Haupt erhebt. Die Art und Weise, wie sich die Charaktere bewegen, macht viel Spaß, die Musik (einschließlich deines eigenen Gesangs, den du auf deiner Reise produzieren kannst) ist eine schöne Begleitung für dein Abenteuer, und ich bin auf jeden Fall daran interessiert, wohin diese beiden kleinen Steine gehen können. Es gibt viel Potenzial in der Mechanik, die wir noch nicht gesehen haben, aber von einem kleinen Puzzle, bei dem es darum ging, Lego-Früchte von einem Lego-Baum zu schütteln, um sie mit unseren eigenen Lego-Formen zu kombinieren und einen Hügel hinaufzurollen, ist klar, dass Light Brick Studio viele kreative Ideen hat, wie diese beiden kleinen Teile eine große Wirkung erzielen können.

Lego Voyagers hat nach der kurzen Erfahrung, die ich damit gemacht habe, großartige Knochen. Alles daran ist darauf ausgelegt, ein Lächeln auf euer Gesicht zu zaubern und als süße Gaming-Befreiung von einem langen Tag zu fungieren, an dem ihr euch wirklich zurücklehnen und etwas genießen könnt. Seine Einfachheit könnte am Ende etwas eintönig werden, aber ich habe die kurze Zeit, die ich bisher verbracht habe, genutzt, es scheint, dass Lego Voyagers keine Odyssee sein wird, sondern eher ein kurzes, aber hoffentlich unvergessliches Abenteuer bieten wird.