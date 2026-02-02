Lego und Crocs arbeiten zusammen für spaßige (und sehr rechteckige) Schuhe

HQ

Crocs sind Partnerschaften nicht fremd, denn im Laufe der Jahre hat sich der Schuhhersteller mit verschiedenen bekannten Marken für thematische Optionen zusammengeschlossen. Jetzt ist der neueste Deal mit Lego, um eine sehr rechteckige Schuhoption zu liefern, die genau das ist, was man erwartet, und außerdem sehr, sehr viel Spaß macht.

Als Auftakt für eine angeblich mehrjährige Partnerschaft (könnten wir ein baubares Set bekommen?), werden Fans bald einige tragbare Lego Crocs Clogs bekommen, die wie ein Lego-Stein geformt sind. Sie gelten als übergroße Schuhe mit vier hervorstehenden Nieten, und es soll Platz für Jibbitz Accessoires geben, um jeden Schuh noch individueller zu gestalten.

Auch wenn wir nicht viel über die Funktionalität eines so komischen Schuhpaares sagen können, wissen wir, dass sie nicht gerade billig sind, denn wenn sie am 16. Februar erscheinen, kosten sie bis zu 199,99 £/199,99 €. Laut der geplanten Jibbitz -Reihe müssen wir nur hinzufügen, dass diese später im Jahr 2026 eingeführt werden und "Crocs' größte lizenzierte Auswahl einzigartiger Jibbitz-Anhänger" umfassen werden.

Würdest du diese Crocs draußen tragen?

