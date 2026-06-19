Lego stellte eine lebensgroße Version des Koenigsegg Sadairs Speer her, der 111 km/h erreichte

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Lego hat im Laufe der Jahre mit verschiedenen Autoherstellern zusammengearbeitet, um offizielle und detaillierte Sets für einige ihrer beliebtesten Automobilmaschinen zu erstellen. Viele der kompliziertesten gehören zur Technic-Reihe, wobei diese Miniaturmodelle der etablierten Fahrzeuge eine Vielzahl komplexer beweglicher Elemente wie Motoren, Türen, Spoiler und mehr bieten.

Zu diesem Zweck haben Lego und Koenigsegg sich zusammengeschlossen, um eine gesteinte Version des Sadair's Spear zu bauen (benannt nach dem berühmten Rennpferd der Koenigsegg-Familie), das aus 4.104 Teilen besteht, einen authentischen V8-Kolbenmotor, ein funktionierendes 9-Gang-Getriebe, eine Triplex-Vorder- und Hinterradaufhängung, eine rotierende Zahnradscheibe und eine funktionierende 'Ghost Mode'-Funktion hat, die das Auto effektiv verdichtet und noch schlanker macht. Ein Mechaniker, den das echte Auto ebenfalls bietet.

Dieses Lego-Set wird ab dem 4. Juli für £399,99/€449,99 verkauft. Es ist auch ein ziemlich großes Set mit 15 cm Höhe, 59 cm Länge und 28 cm Breite. Schauen Sie es sich unten an.

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Zur Ankündigung dieses Sets entschied sich Lego außerdem, ein lebensgroßes Lego Sadairs Speer-Modell zu entwickeln, das aus 327.906 Teilen gefertigt und etwa 1.800 kg wiegt. Die Herstellung dauerte 9.400 Stunden, und Lego entschied sich sogar, das fahrbare Auto auf die Probe zu setzen, indem es zum Goodwood-Anwesen gebracht wurde, um es über die Festival of Speed-Strecke zu fahren, wobei das Fahrzeug schließlich eine Höchstgeschwindigkeit von 111 km/h erreichte und damit der schnellste Lego-Technic-Großbau aller Zeiten war (der frühere Rekord erreichte 50 km/h). Ziemlich beeindruckend, in der Tat.