Lego One Piece Sets sind auf dem Weg

HQ

Die nächste große Zusammenarbeit von Lego wird die Zusammenarbeit mit Tomorrow Studios und Netflix sein, um die Live-Action-Adaption des Mangas One Piece in eine Reihe von gemauerten Sets zu verwandeln. Die Zusammenarbeit wird sich über mehrere Sets erstrecken, die "von einigen der ikonischen Szenen direkt aus dem East Blue inspiriert sind", und uns wurde gesagt, dass diese "vor der epischen Rückkehr der Live-One Piece Action-Staffel 2" erscheinen werden.

Während weitere Einzelheiten noch nicht bekannt gegeben wurden, werden die Sets One Piece Charaktere in Minifigurenform enthalten, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Minifiguren die Vielseitigkeit vieler der Charaktere haben werden, d.h. wir würden empfehlen, nicht zu versuchen, die Arme von Monkey D. Luffy zu strecken, sonst werden sie wahrscheinlich einfach abbrechen.

Josh Simon, Vice President of Consumer Products bei Netflix, sagte über die Zusammenarbeit mit Lego One Piece : "In jedem Detail des Designprozesses haben wir akribisch daran gearbeitet, eine Sammlung von Spielsets zu erstellen, die den Fans neue Möglichkeiten bieten, ihre eigenen epischen Reisen in die Grand Line mit einem besonderen LEGO-Steine nach dem anderen zu erleben."

Schauen Sie sich unten einen kleinen Teaser der Zusammenarbeit an, bevor sie "in den kommenden Monaten" ausführlicher enthüllt wird.

Werbung: