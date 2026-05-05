Lego kündigt Straßenradmodell mit funktionierenden Lenk- und Rollfunktionen an

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Wer braucht schon die freie Natur? Warum sollte man auf die offene Straße gehen, die Sonne genießen und seine Fitness verbessern, wenn man stattdessen drinnen bleiben und mit Lego spielen kann?

Diesen Sommer möchte Lego, statt auf ein Rennrad zu steigen und auf den Asphalt zu fahren, dass du drinnen bleibst und dein eigenes Rennradmodell baust. Dies ist jedoch nicht irgendein Lego-Set, denn es handelt sich um einen Icons-Bau (überraschenderweise kein Technic) und ein Set mit funktionierender Lenk- und Rollfunktion dank seines funktionierenden Antriebsstrangs. Ja, es ist eine beeindruckende technische Leistung und sticht durch ihr wenig klobiges Aussehen hervor, was es eindeutig zu einem Erwachsenen- oder Sammlerstück für alle macht, die das Radfahren lieben.

Mit 1.015 Bauteilen verfügt das Set über einen Einweg-Zahnradmechanismus, Schaltschalter, Bremszangen, Klickpedale, eine silberfarbene Antriebskette, einen Wasserflaschenhalter, eine Rücklichtleuchte und einen Hinterrad-Lift-Ständer. Im Grunde hat es alles, was man sich von einem Fahrrad wünscht, nur eben in einem Bruchteil der Größe.

Das Set ist derzeit vorbestellbar, wird aber offiziell am 1. Juni veröffentlicht. Wer ein Set ergattern möchte, kann dies für £109,99/€119,99 bekommen.

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