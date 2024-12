Lego Horizon Adventures kommt möglicherweise auf Xbox

HQ

Berichten zufolge plant Sony, in den kommenden Monaten Lego Horizon Adventures auf Xbox zu starten, möglicherweise bereits Anfang nächsten Jahres. Sollte dies wahr sein, wäre dies ein weiterer Schritt in eine zunehmend offene Zukunft für Spiele, die von Sonys hauseigenen Studios entwickelt wurden, die in der Vergangenheit exklusiv für PlayStation erschienen sind. Diese Verschiebung begann erst im Jahr 2020, als Horizon: Zero Dawn und Days Gone auf Steam veröffentlicht wurden. Es ist jedoch erwähnenswert, dass weder Sony noch PlayStation dieses Gerücht bisher offiziell bestätigt haben, also nehmen Sie es mit einem Körnchen Salz.

Glaubst du, dass Sony einige seiner bisher PlayStation-exklusiven Spiele auf Xbox veröffentlichen sollte?