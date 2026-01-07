LEGO erklärt, dass es trotz der Einführung von Smart Brick das traditionelle Spiel nicht aufgeben wird

HQ

Der Staub hat sich noch nicht einmal gelegt, nachdem LEGO das vorgestellt hat, was sie selbst als das revolutionärste Produkt aller Zeiten ansehen, bevor sehr besorgte LEGO-Enthusiasten Angst äußerten, dass die Grundlage traditionelles Spiels und Zusammenbauen in Lebensgefahr sei, und sogar Experten negative Aussagen über technologiegestütztes Spiel abgaben.

Das Smart Play-System enthält einen einfachen 2x4-Stein, der per Tag angeordnet werden kann, was er ist, sich entsprechend mit Licht und Ton verhält und direkt mit smartfähigen Minifiguren und anderen Smart Bricks interagiert.

In einem kurzen Interview mit IGN erklärte Federico Begher, Senior Vice President und verantwortlich für die New Businesses Product Group, dass das Smart Brick-System kein Ersatz für das traditionelle LEGO sei:

"Das heißt nicht, dass es irgendetwas ersetzt. Es ist eine zusätzliche Schicht, die bleiben wird, an die wir glauben. Es wird Teil unseres System-in-Play sein, wie der Ziegelstein, wie die Minifigur."

LEGO hat im Laufe der Jahre verschiedene Integrationen mit elektrizitätsbasierten Ergänzungen eingeführt, aber dieses drahtlose System ermöglicht eine tatsächliche Integration mit Minifiguren und physischen Steinen, ohne Apps, Handys oder Computer, und laut IGN bestanden IGN-Vertreter sehr darauf, dass der physische Aspekt des Spiels erhalten bleibt, wobei das bald erscheinende Star Wars-Set dies für Motorengeräusche basierend auf Geschwindigkeit und Richtung verwendet. aber es kann mit Miniversionen interagieren oder mit einem anderen Smart Brick interagieren, der durch eine einfache Platzierung eines anderen Tag-Bricks als TIE Fighter und nicht als X-Wing bezeichnet wurde.