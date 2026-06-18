Lego enthüllt ein baubares und funktionierendes Arcade-Flipper-Set

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Lego-Sets sind oft entweder als Sammler-Ausstellungsstücke oder als Spielsets für Kinder und Kinder konzipiert. Aber wer hat gesagt, dass es nicht Elemente aus beiden Philosophien übernehmen kann...?

Der dänische Spielzeug-Gigant hat ein neues Set angekündigt, das ein baubarer und funktionierender Arcade-Flipperautomat ist. Es hat ein Weltraumthema und ist so gestaltet, dass man einen winzigen Flipper um die Hindernisse schleudern kann, ihn mit zwei Flossen zurück in die Gefahr schießen kann – und das alles unter dem Vorwand, einen Astronauten mit einem "weltraumreisenden Baby" wiederzuvereinen.

Mit 2.274 Teilen ist dieses Set für Erwachsene und Arcade-Fans konzipiert und inspiriert von Vintage-Arcade-Automaten. Es soll sowohl als Ausstellungsstück dienen als auch als unterhaltsame Ergänzung für ein Zuhause, Büro oder einen Spielebereich dienen – ein Teil mit interaktiven und ansprechenden Spielelementen.

Er ist 24 cm hoch, 38 cm lang und 28 cm breit, wird zwei Minifiguren (den Astronauten und das 'Space Baby') enthalten und wird beim Start am 4. Juli für £189,99/€209,99 verkauft werden. Schaut euch unten das Set an.

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