Lego Batman: Legacy of the Dark Knight stellvertretender Designdirektor über die Möglichkeit eines zukünftigen DCU-Lego-Spiels

HQ

Mit den Absolute-Comics und dem neuen DCU fühlt es sich wirklich so an, als wären DC-Helden gerade in einer Art Renaissance-Phase. Batman bekommt besonders viel Zeit, um zu glänzen, denn er bekommt auch ein neues und beeindruckendes Videospiel in Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Nach unserer letzten Vorschau-Session haben wir uns mit dem stellvertretenden Designdirektor Jimmy Sedota zusammengesetzt, um nicht nur über das Potenzial für zukünftiges Lego-Batman, sondern auch für ein mögliches Lego-DCU-Spiel zu sprechen.

"Ich meine, wir schauen uns immer an, wie wir mit DC zusammenarbeiten können. Wir lieben DC", sagte Sedota zu uns. "Also, wir haben Dinge wie das DLC, das im September erscheint. Wir haben die Mayhem Collection, in der du als Joker und Harley spielen darfst. Es wird dort eine neue Mission geben sowie einen neuen Spielmodus."

Sedota bestätigte nicht, ob ein Lego Justice League in Sicht ist oder Ähnliches, aber er sagte, dass Tt Games immer darauf aus ist, wie man Fans beeindrucken kann. "Wir suchen immer nach Möglichkeiten, wie wir weiterhin die besten Lego-Spiele zu unseren Fans bringen können. Und besonders DC ist etwas, das ich persönlich sehr privilegiert habe, ich fühle mich sehr privilegiert, daran gearbeitet zu haben", sagte er.

Über die Zukunft von Legos DC-Kollaborationen ist also nichts bestätigt, aber wir werden weiterhin davon träumen, das neue DCU mit einem klobigen neuen Look zu sehen. Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit Sedota an: