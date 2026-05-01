Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ist Gold geworden.

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TT Games hat angekündigt, dass das kommende Lego Batman: Legacy of the Dark Knight offiziell in drei Wochen startklar ist. Das britische Studio hat bestätigt, dass das Spiel "golden geworden ist" und für alle Intensivzwecke "fertiggestellt" ist.

TT Games, das am 22. Mai für PC und Konsolen erscheinen soll, begleitet diese Nachricht sogar mit einer hilfreichen Beschreibung, was es bedeutet, Gold zu werden – was zweifellos ideal für jüngere Fans ist, die die Produktion dieses Projekts im Auge behalten haben.

"Kurze Lektion: Wenn ein sich in Entwicklung befindliches Spiel "Gold" erreicht hat, bedeutet das, dass das Grundspiel fertig ist! Früher wurden Spiele nach Fertigstellung auf goldenen Master-Discs gedruckt. Es ist ein bedeutender Entwicklungsmeilenstein, und wir freuen uns sehr, dass wir das mit Ihnen teilen konnten!"

Da der Launch immer näher rückt, können wir Ihnen bald mehr über Lego Batman: Legacy of the Dark Knight erzählen – bleiben Sie also dran, wenn Sie sich auf diesen ambitionierten kommenden Plattformer freuen.