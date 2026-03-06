Lego Batman: Legacy of the Dark Knight bringt uns allen in seinem neuesten Trailer bei, wie wir unseren inneren Schläger umarmen können

HQ

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight s neuester Trailer verfolgt einen ganz anderen Ansatz, indem er uns zeigt, wie die Handlanger von Gotham ihren Alltag führen. Teils Arbeit, teils Hobby, sieht es so aus, als Handlanger macht es für die ganze Familie Spaß, auch wenn es dazu führen kann, dass man von Batman und seinen Freunden in winzige Plastikstücke geschlagen wird.

Als NPCs, oder berüchtigte, professionelle Kriminelle, wie der Trailer erklärt, haben Handlanger einige Regeln, nach denen sie leben müssen, wenn sie einer der größeren Gangs Gothams beitreten wollen. Sie müssen sich für den Job kleiden, den sie wollen, was bedeutet, dass sie Clown-Make-up, ein Pinguinkostüm oder sogar eine Sonnenbrille nachts tragen müssen. Sie sollten auch das Buddy-System nutzen, vorzugsweise mit einem größeren, gemeineren Gegner, den sie nutzen können, um Batman abzulenken, während sie fliehen.

Drittens musst du dich vor Batman als einem der vielen Handlanger Gothams hüten. Er ist ein gemeiner, abgebrühter Verbrechensbekämpfer, der keinem Aufwiegler in der großartigen Stadt Gotham Spaß haben lässt. Du solltest also jederzeit wachsam bleiben und auf keinen Fall deinen Rücken zu einer Position drehen, von der aus er dich packen und dir den Arm brechen könnte.

Aber hey, es geht nicht nur darum, gegen Batman zu kämpfen und sich schick zu kleiden, denn es gibt auch einige großartige Vorteile, wie den Zugang zur Iceberg Lounge sowie einen tollen Gesundheits- und Zahnversicherungsplan. Vielleicht müssen wir uns in Lego Batman: Legacy of the Dark Knight als Handlanger verkleiden und sehen, wie schön sie es haben.