Legacy of the Dark Knight-Interview mit Jonathan Smith auf der Gamescom 2025

HQ

Getreu seiner Titelfigur tauchte Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ohne Vorwarnung aus dem Schatten auf. Die Enthüllung des Spiels hat viele überrascht, aber für das Team dahinter war Geheimhaltung Teil des Plans. "Wir haben ewig daran gearbeitet und es unter Verschluss gehalten", sagt John, einer der Entwickler. "Als wir es endlich enthüllten, fühlte es sich fast so an, als würde Batman selbst aus dem Schatten treten."

Diese Mischung aus Theatralik und Verspieltheit ist der Grund, warum Batman und Lego ein so natürliches Paar bilden. Wie John es ausdrückt: "Es ist die perfekte Mischung aus Licht und Dunkelheit. Lego bringt Fantasie und Spaß, während Batman einer der kultigsten und grüblerischsten Charaktere ist, die je geschaffen wurden." Mit jahrzehntelanger Erfahrung in Comics, Filmen und Spielen, aus denen das Team schöpfen kann, sieht das Team Lego als das perfekte Medium, um Batmans viele Interpretationen zu vereinen. "Wir wollten diese einzige, wesentliche Geschichte von Batman nehmen und sie für die Spieler zum Leben erwecken." erklärt John.

Im Mittelpunkt des Spiels steht eine vollständige Reise durch Bruce Waynes Entwicklung. Die Spieler beginnen mit einem jungen Batman, der lernt zu trainieren, experimentiert mit frühen Gadgets und entwickelt sich allmählich zum Dunklen Ritter. Im Laufe der Zeit expandiert Gotham selbst, Verbündete wie Robin, Batgirl und Catwoman schließen sich dem Kampf an und das Arsenal an Fahrzeugen und Gadgets wächst. "Wir wollten, dass die Spieler an der Seite von Bruce gehen." sagt John. "Fang klein an, und am Ende der Kampagne fährst du Batmobile und erkundest Gotham, während es sich öffnet."

Auch Gotham spielt eine Hauptrolle. Es ist als lebendige, offene Welt konzipiert und steckt voller Sammlerstücke, Puzzles, Riddler-Herausforderungen und Straßenrennen, aber auch mit unzähligen Anspielungen auf die Batman-Geschichte. "Auf jeder Werbetafel, auf jedem Ladenschild findet man Referenzen – manchmal tiefe Schnitte aus obskuren Comics, manchmal ikonische Filmmomente." Stellt John fest. Für Fans ist es eine Fundgrube an Easter Eggs.

Der Kampf ist ein weiterer Bereich, in dem das Team über die traditionelle Lego-Kost hinausgehen wollte. Inspiriert von den Arkham-Spielen sind die Kämpfe flüssig und vielschichtig, aber mit einem eigenen Lego-Twist. Die Spieler können Bewegungen zwischen zwei Charakteren aneinanderreihen, Feinde hin und her werfen oder die Verwendung von Gadgets auf kreative Weise kombinieren. "Wir wollten ein reichhaltiges, tiefgründiges Kampfsystem, das immer noch die Zugänglichkeit beibehält, für die Lego-Spiele bekannt sind." sagt John. Ein härterer "Dark Knight-Modus" bietet eine Herausforderung für langjährige Fans und bietet Spielern, die mit der Serie aufgewachsen sind, eine auf Fähigkeiten basierende Tiefe.

Die Liste ist enger als bei früheren Lego-Titeln, aber reicher in der Tiefe. Batman bleibt die ganze Zeit über im Mittelpunkt, während Verbündete wie Dick Grayson, Barbara Gordon und sogar Talia al Ghul im Laufe der Zeit wachsen und sich weiterentwickeln. Jeder verfügt über einzigartige Fähigkeiten, Gadgets und Anzüge, die für sinnvolle Abwechslung sorgen, ohne die Spieler mit endlosen Skins zu überfordern. Letztendlich geht es in Legacy of the Dark Knight darum, Batmans viele Gesichter in einem einzigen, definitiven Lego-Abenteuer zu vereinen. "Wir wollten eine emotional dramatische Geschichte für Batman entwerfen, die die ikonischen Momente trifft, die die Spieler erwarten, aber mit der Freiheit und dem Humor von Lego." sagt John.

Die Fans werden nicht mehr lange warten müssen. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint nächstes Jahr für Playstation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC.