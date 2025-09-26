LEC sichert sich dreijährigen Sponsoringvertrag mit Euronics Group

HQ

Die Saison 2025 der League of Legends EMEA Championship geht an diesem Wochenende zu Ende, da die Summer Finals in den kommenden Tagen mit einer persönlichen Veranstaltung in Madrid abgeschlossen wird. Da dies der Fall ist und vier Teams noch um den Titel kämpfen, hat Riot Games einen neuen Partnerschaftsvertrag für die Regionalliga bekannt gegeben.

Euronics Group wurde nun zum offiziellen Elektronikpartner der LEC ernannt, in einem Vertrag, der sich mindestens über die nächsten drei Jahre erstrecken wird. Es beginnt am Summer Finals und wird dann in den kommenden Saisons zurückkehren, wo wir uns auf "noch mehr Weltklasse-Esports-Erlebnisse in der gesamten Region" freuen können.

Als Teil des Deals erwartet uns ein gamifizierter HUB mit LEC-Inhalten und exklusiven Preisen sowie verschiedene andere Grassroots-Aktivierungen und Community-verankerte Elemente.

Charlie Allen, Director of Commercial Partnerships and Business Development bei Riot, erklärt: "Die Reise von Euronics sowohl im E-Sport als auch im traditionellen Sport unterstreicht ihr Engagement, mit neuen Generationen von Fans in Kontakt zu treten. Ihr Engagement für die lokalen Gemeinschaften, bei dem die Kunden im Mittelpunkt stehen, spiegelt unsere eigenen Prioritäten wider, den Spielern zu dienen und langfristig aufzubauen. Gemeinsam wollen wir Aktivierungen schaffen und durchführen, die nicht nur unsere Sommerfinalwochenenden erhellen, sondern auch für die Gemeinden in der gesamten Region während der Saison einen nachhaltigen Einfluss haben."

Wer wird deiner Meinung nach an diesem Wochenende bei der LEC Summer Finals die Nase vorn haben?