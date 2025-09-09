LEC Sommer 2025 Playoffs: KOI und G2 Esports für die Worlds bestätigt

HQ

Es sind zwar noch sechs Spiele in der LEC Summer 2025 Playoffs zu spielen und es ist noch ein langer Weg, bis ein Sieger endgültig gekrönt und entschieden wird, aber mit der Art und Weise, wie das Format strukturiert ist, wissen wir bereits, wo zwei der drei Worlds 2025 Slots verteilt werden.

Der Grund dafür ist, dass jetzt das Finale des oberen Brackets feststeht, wobei der Sieger ins große Finale einzieht und der Verlierer erst in das Finale des unteren Brackets einzieht, was bedeutet, dass im schlimmsten Fall eines dieser beiden Teams den dritten Platz belegt und immer noch ein Ticket für Worlds erhält.

Was diese Teams betrifft, so ist das eine G2 Esports und das andere KOI, das sich gestern seinen Platz im Finale des oberen Brackets sicherte, als es Fnatic in einem engen und harten Spiel besiegte. Dieses Ergebnis bedeutet auch, dass der dritte und letzte Worlds -Platz für die LEC entweder an Fnatic, GiantX, Karmine Corp oder Team Vitality geht, wobei jedes Team nun in einer Reihe von K.O.-Spielen steht, in denen es seine nächsten beiden Spiele gewinnen muss, um das Finale der unteren Gruppe zu erreichen und sich das Ticket für die Worlds zu sichern.

Wer wird deiner Meinung nach der dritte LEC Worlds Teilnehmer sein?